Во Франции отметили 100-летие азербайджанской оперы - ФОТО

Париж. 19 декабря. REPORT.AZ/ Во Франции в исторической церкви Сен-Жермен-л'Осеруа (Saint-Germain-l’Auxerrois), расположенной в одном из самых живописных районов Парижа, состоялся концерт, посвященный 110-летию создания азербайджанской оперы при организационной поддержке Ассоциации друзей Азербайджана (FADA).

Как сообщает западноевропейское бюро Report, в мероприятии приняли участие посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, президент FADA Жан-Франсуа Мансель, заместитель мэра первого района Парижа Карл Аригони, французские журналисты, деятели искусства и культуры и другие.

Выступая на мероприятии, посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев ознакомил гостей с историей создания первой азербайджанской оперы на мусульманском востоке, первого на мусульманском востоке парламента, основанного в Азербайджанском Демократическом Государстве, и принятия этим парламентом впервые на мусульманском востоке закона о предоставлении женщинам права избирать и быть избираемыми.

Президент FADA Жан-Франсуа Мансель отметил, что великолепное здание Азербайджанской оперы имеет символическое значение и отражает сегодняшнее развитие Азербайджана. Жан-Франсуа Мансель также подчеркнул, что Азербайджан, являющийся колыбелью первой оперы на мусульманского востоке, находится на переднем крае развития как с точки зрения развития, так и с точки зрения прогрессивных идей в регионе.

Оперная музыка Азербайджана в исполнении Саиды Зульфугаровой (фортепиано), Тимура Абдикиева (бас), Ирины Копиловой (сопрано) и Регины Рустамовой (меццо-сопрано) встречалась бурными аплодисментами.