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Венецианский кинофестиваль начнется с премьеры фильма Альмодовара

Венецианский кинофестиваль начнется с премьеры фильма Альмодовара Премьерным показом нового фильма известного испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери" (Madres paralelas) начинается в среду 78-й Венецианский кинофестиваль, или Международная выставка киноискусства, как официально называется этот старей
Искусство
1 сентября 2021 г. 06:58
Венецианский кинофестиваль начнется с премьеры фильма Альмодовара

Премьерным показом нового фильма известного испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери" (Madres paralelas) начинается в среду 78-й Венецианский кинофестиваль, или Международная выставка киноискусства, как официально называется этот старейший в мире киносмотр.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, картина с участием Пенелопы Крус участвует в основном конкурсе.

Показу будет предшествовать торжественная церемония, в ходе которой почетный "Золотой лев Святого Марка" за карьерные достижения и вклад в киноискусство вручат итальянскому актеру и режиссеру Роберто Бениньи. Второго почетного льва удостоилась американская актриса Джейми Ли Кертис. Ее будут чествовать 8 сентября.

Всего на "Львов Святого Марка" претендует 21 фильм, Крус появится в еще одном фильме основного конкурса - "Официальный конкурс" (Competencia Oficial) аргентинцев Мариано Кона и Гастона Дюпра. Кроме того, за основные награды поборются ленты о принцессе Диане Пабло Ларраина "Спенсер" (Spencer) с Кристен Стюарт, "Закат" (Sundown) мексиканца Мишеля Франко с Тимом Ротом и Шарлоттой Генсбур, "Отражение" украинца Валентина Васяновича, а также автобиографическая картина Паоло Соррентино "Рука бога" (E stata la mano di Dio). В этом году в основной конкурс включено пять итальянских фильмов.

19 лент, в том числе работа украинца Игоря Сенцова, включены во вторую конкурсную программу "Горизонты". Новшеством этого года стала конкурсная программа "Горизонты экстра", в которую включены восемь фильмов.

Международное жюри основного конкурса возглавляет режиссер из Южной Кореи Пон Джун Хо, обладатель главного приза Каннского фестиваля и "Оскара" за фильм "Паразиты" (Gisaengchung, 2019).

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