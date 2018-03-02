В возрасте 72 лет скончался известный композитор Таир Акпер

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В возрасте 72 лет скончался известный азербайджанский композитор Таир Акпер.

Об этом Report сообщила журналистка-поэт Зенфира Алишгызы.

Отметим, что певец родился 20 января 1946 года. В связи с безграничным интересом к музыке в 1960 году он поступил в музыкальную школу им. Дзержинского в отдел фортепиано, а в 1965 году окончил его. Затем продолжил обучение в Ташкенте, где окончил музыкальную школу имени Гамзы Хакимзаде Ниязи, а затем факультет композиторского искусства Государственной консерватории имени Мухтара Ашрафи. Здесь он был последним азербайджанским учеником известного композитора профессора Бориса Зейдмана.

Allah rəhmət eləsin!