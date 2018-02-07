В ТЮЗе состоится премьера спектакля "Мать"

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном театре юного зрителя приступили к репетициям еще одного нового спектакля на 2018 год.
Как сообщили Report в пресс-службе театра, творческий коллектив театра представит спектакль "Мать" по одноименной пьесе известного драматурга и поэта Гусейна Джавида.
Режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Бахрам Османов, художник-постановщик - Тельман Шихыев, музыкальный оформитель - Заур Рашидов, ассистент режиссера - Севда Гаджишамиева.
В главных ролях - заслуженная артистка Нюбар Новрузова, актеры - Ирада Рашидова, Вахид Оруджоглу, Манаф Дадашов, Рамиг Насиров, Эльнур Керимов, Эльнур Шихалиев, Рамиль Мамедов, Симузер Агакишиева, Айдын Демиров.
Премьера спектакля состоится в апреле.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости
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