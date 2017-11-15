В ТЮЗе прошла премьера спектакля "Эшг-и Нигяр"

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Театре юного зрителя прошла презентация спектакля "Эшг-и Нигяр", подготовленного по мотивам эпоса "Кероглу".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, до представления спектакля директор театра Мубариз Гамидов выразил удовлетворение реализацией проекта совместно с Бакинским институтом Юнуса Эмре и заявил, что надеется на дальнейшее сотрудничество.

В постановке задействованы актеры - Зульфийя Алгусейнова, Манаф Дадашев, Айдын Демиров, Эйваз Ибрагимов, Рамиг Насиров, Ильхам Асадов, Анар Сейфуллаев, Рамиль Мамедов, Эльгюн Яхъяев и Вахид Оруджоглу.

Автор сценической редакции спектакля - Амалия Омарова, режиссер-постановщик - Алия Гашимова.

Спектакль "Эшг-и Нигяр" отражает взгляды Нигяр на известного героя тюркоязычных народов - Кероглу.