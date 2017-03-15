В Театре юного зрителя представят спектакли по случаю праздника Новруз

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Объявлена дата спектаклей, которые будут продемонстрированы в Театре юного зрителя по случаю праздника Новруз.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, в праздничные дни в театре представят спектакли по мотивам произведений А.Шаика "Тыг-тыг ханым", А.Линдгрен "Пеппи Длинныйчулок" и "Малыш и Карлсон, который живет на крыше", Г.Х.Андерсена "Гадкий утенок", Х.Алибейли "Айджан", А.Толстого "Приключения Буратино", а также русской народной сказки "Приключения колобка".

До начала спектаклей гостей поприветствуют основные персонажи Новруза – Коса и Кечяль, в исполнении которых прозвучат песни и стихи. Затем будут продемонстрированы спектакли.

Спектакли пройдут 18-25 марта в 12:00, 14:00 и 16:00.

Билеты можно приобрести во всех централизованных кассах города, центрах ASAN Xidmət, а также в кассах Театра юного зрителя.