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    В Театре оперы и балета представят балет "Лебединое озеро"

    Постановка посвящена Международному женскому дню – 8 Марта

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ 7 марта в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета представят балет Петра Ильича Чайковского "Лебединое озеро".

    Как сообщили Report из пресс-службы театра, постановка посвящена Международному женскому дню – 8 Марта.

    В главных ролях выступят известные белорусские звезды балета Яна Штангей (Одетта-Одиллия) и народный артист Беларуси Игорь Артамонов (принц Зигфрид).

    Оба артиста выезжали на гастроли во многие страны мира. Они успешно выступали в Великобритании, Франции, Италии, Германии, Испании, Мексике, Южной Корее, Египте и пр. странах.

    Дирижировать оркестром будет народный артист Азербайджана, профессор Джаваншир Джафаров.

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