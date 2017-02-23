В Театре оперы и балета представят балет "Лебединое озеро"

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ 7 марта в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета представят балет Петра Ильича Чайковского "Лебединое озеро".

Как сообщили Report из пресс-службы театра, постановка посвящена Международному женскому дню – 8 Марта.

В главных ролях выступят известные белорусские звезды балета Яна Штангей (Одетта-Одиллия) и народный артист Беларуси Игорь Артамонов (принц Зигфрид).

Оба артиста выезжали на гастроли во многие страны мира. Они успешно выступали в Великобритании, Франции, Италии, Германии, Испании, Мексике, Южной Корее, Египте и пр. странах.

Дирижировать оркестром будет народный артист Азербайджана, профессор Джаваншир Джафаров.