В Таджикистане в ДТП погиб глава Союза композиторов страны

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Глава Союза композиторов Таджикистана Шухрат Ашуров погиб в дорожно-транспортном происшествии в Яванском районе страны. Как сообщает Report со ссылкой на Avesta, авария произошла на автодороге Душанбе-Яван. За рулем автомашины находился сам Ш.Ашуров.

54-летний Шухрат Ашуров возглавил Союз композиторов Таджикистана в июне текущего года. Он являлся выпускником Таджикского института искусств 1984 года.

В 1984-86 годы учился в музыкальном училище при Государственной Московской консерватории имени Чайковского, в классе К. Баташова.

В 1989 поступил на факультет хора Музыкальной Академии России имени Гнесиных, затем в 1993 году учился в отделении теории композиции у Н. И. Пейко, позже у В.В. Пьянкова. С 1998 по 2006 годы руководил Государственным симфоническим оркестром при правительстве Москвы.

В 2006 году композитор вернулся в Таджикистан и работал художественным руководителем Государственного Академического театра оперы и балета имени С. Айни.