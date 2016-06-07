Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В Сочи проходит 27-й Фестиваль кино "Кинотавр".

Как сообщает Report, фестиваль открылся 6 июня показом фильма "Петербург. Только по любви".

Жюри основного конкурса в этом году возглавил режиссер и сценарист Николай Лебедев. В повестку фестиваля включены 75 фильмов.

Победителям фестиваля будут вручены награды в номинациях "Лучший дебют", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая операторская работа".

Помимо этого, также назначена награда имени Г.Горина за "Лучший сценарий".

Известному кинорежиссеру Сергею Бодрову будет вручена почетная награда "За художественный вклад в российский и мировой кинематограф".

Отметим, что фестиваль завершится 13 июня.