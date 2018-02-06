В сети кинотеатров CinemaPlus выходит в прокат долгожданный показ драмы "50 оттенков свободы" - ВИДЕО

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В сети кинотеатров CinemaPlus с 8-го февраля в преддверии Дня влюблённых выходит в прокат долгожданный показ драмы "50 оттенков свободы".

Как сообщает Report, как и в предыдущем фильме, в новых "Пятидесяти оттенках" главным героям предстоит столкнуться с призраками прошлого. Зрители узнают чем закончится любовная история Мистера Грея и Анастэйши Стил.

Режиссером картины является Джеймс Фоули. В главных ролях - Джейми Дорнан, Дакота Джонсон, Рита Ора, Ким Бессинджер и Ариэль Кеббел.

Коротко о фильме: Кристиан и Анастэйша поженились и живут в своё удовольствие, наслаждаясь обществом друг друга. Однако жизнь новоиспечённой миссис Грей находится в опасности, поскольку объявляется недруг, который собирается мстить, используя свою богатую фантазию. Призраки прошлого Кристиана вновь вернулись, а тучи над супругами сгущаются всё сильнее.

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