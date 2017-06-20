В Риме скончалась известный модельер Карла Фенди

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В Риме на 81-ом году жизни скончалась известный итальянский модельер Карла Фенди, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

Недавно Фенди перенесла тяжелое заболевание легких. На днях она была выписана из больницы, после чего вернулась в свою римскую резиденцию — знаменитый Палаццо Русполи.

Карла Фенди на протяжении долгих лет управляла всемирно известной группой Fendi, основанной ее родителями в 1925 году.

Fendi — итальянский дом моды, специализирующийся на выпуске одежды, изделий из кожи и меха, аксессуаров и парфюмерии. В настоящее время у Fendi открыто более 160 магазинов в 25 странах.