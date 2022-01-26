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В Париже известный фотограф замерз насмерть

В Париже известный фотограф замерз насмерть Парижский фотограф Рене Робер потерял сознание на одной из центральных улиц столицы Франции и позже умер в больнице, никто из прохожих вовремя не вызвал ему скорую.
Искусство
26 января 2022 г. 07:46
В Париже известный фотограф замерз насмерть

Парижский фотограф Рене Робер потерял сознание на одной из центральных улиц столицы Франции и позже умер в больнице, никто из прохожих вовремя не вызвал ему скорую.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал во вторник в эфире радио RTL представившийся его близким другом журналист и музыкант Мишель Момпонте.

По его словам, Робер вышел из дома вечером 18 января, чтобы прогуляться по городу, однако на улице Тюрбиго ему стало плохо, и он упал, ударившись головой о тротуар. "Он лежал на земле по меньшей мере первые пять или шесть часов в одном из самых оживленных кварталов Парижа, и никто не посчитал нужным вмешаться", - посетовал Момпонте.

Лишь под утро проходивший мимо бездомный вызвал медиков, но было уже поздно. Бригада скорой прибыла в 05:30 19 января и констатировала у 84-летнего мужчины повреждение головы и сильное переохлаждение. В крайне тяжелом состоянии его доставили в больницу, где он умер.

Отметим, что Рене Робер более 50 лет посвятил увековечению на фото исполнителей, танцевавших в стиле фламенко.

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