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    В Национальном музее искусств пройдет вечер памяти Гаджи Зейналабдина Тагиева

    Вход на мероприятие свободный

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ 3 февраля в Национальном музее искусств пройдет вечер памяти Гаджи Зейналабдина Тагиева.

    Как сообщили Report в музее, на мероприятии научный секретарь Национального музея истории Азербайджана, доктор философии по историческим наукам Фархад Джаббаров, ведущий специалист BP по разведке, правнук Г.З.Тагиева Назим Абдуллаев и другие коснутся его жизни и деятельности.

    Мероприятие начнется в 15:00, вход свободный.

    Отметим, что азербайджанский миллионер и меценат Гаджи Зейналабдин Таги оглу Тагиев родился 10 января 1823 года (по некоторым источникам в 1838 году) в Баку в семье башмачника. 

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