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    В Национальном драматическом театре ставят комедию Гоголя "Ревизор"

    Спектакль ставится приглашенным из Новосибирска режиссером Микаилом Микаиловым

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ В Академическом национальном драматическом театре приступили к репетициям нового спектакля.

    Как сообщает Report, в театре ставят комедию Н.Гоголя "Ревизор".

    Режиссер постановки Микаил Микаилов. Ныне проживающий в Новосибирске режиссер специально приглашен в Баку, чтобы заняться постановкой спектакля.

    Пока идут напряженные репетиции. Спектакль планируется сдать в новом сезоне.

    В постановке задействованы народные артисты Рафиг Азимов, Рафаэль Дадашов, Рамиз Новруз, заслуженные артисты Сабир Мамедов, Айшад Мамедов, Эльхан Гулиев, Эльшан Джабраилов, актеры Нигяр Гюльяхмедова, Шалала Шахвялядгызы, Илаха Гасанова, Ровшан Керимдухт и др.

    Отметим, что ранее М.Микаиловым на сцене Академического национального драматического театра поставлены такие спектакли, как "Ханума", "Шах и поэт", "Божественная игра".

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