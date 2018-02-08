В кинотеатре CinemaPlus прошёл гала-вечер фильма "Qulyabani"

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Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенным в ТЦ "Gənclik Mall", прошёл гала-вечер комедийного фильма "Qulyabani".

Как сообщает Report, мероприятие посетили актеры, сыгравшие роль в фильме, приглашенные гости и многочисленные представители СМИ.

Перед началом фильма для гостей был организован фуршет. Затем гости сфотографировались с героями фильма "Qulyabani".

Режиссер картины - Парвиз Гасанов. В ролях - Алибей Мамедли, Нофель Шахлароглы, Эмине Кайкун, Гюляра Мамедова и Джейхун Мамедов.

Согласно сюжету фильма, журналист из Турции хочет получить помощь от своих друзей, чтобы сфотографировать оборотня в лесу Азербайджана. Два мошенника, которые считают, что в этом деле будет большой выигрыш, отправляются к турецкому журналисту, планируя игру поддельного оборотня. Сельские жители также учувствуют в охоте за оборотнем, который пугает всех жителей деревни, кроме девушек. Мошенники боятся разоблачения их вранья и то, что сердитые жители деревни могут избавиться от них.