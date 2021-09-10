О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Киеве награждена сыгравшая в азербайджанском фильме актриса

В Киеве награждена сыгравшая в азербайджанском фильме актриса В Киеве состоялась церемония вручения награды народной артистке Украины Раисе Недашковской, создавшей образ Мехрибан в азербайджанском фильме "Телефонистка".
Искусство
10 сентября 2021 г. 10:24
В Киеве награждена сыгравшая в азербайджанском фильме актриса

В Киеве состоялась церемония вручения награды народной артистке Украины Раисе Недашковской, создавшей образ Мехрибан в азербайджанском фильме "Телефонистка".

Как передает восточноевропейское бюро Report, Раиса Недашковская удостоена премии "Киевская Пектораль" за заслуги в развитии театрального творчества.

До начала церемонии награждения актеры нескольких киевских театров представили небольшие сценки. Далее Р. Недашковская в своем выступлении выразила признательность за оказанное ей доверие. Рассказывая о своей карьере, актриса отметила, что счастлива тем, что выбрала кино и театр. В своем выступлении она рассказала о фильмах, в которых снималась, поделившись приятными воспоминаниями о фильме "Телефонистка".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоActress starring in Azerbaijani film awarded in Kyiv
Версия на азербайджанском языке ФотоKiyevdə Azərbaycan filminin tanınmış siması mükafatlandırılıb

Экслюзивные новости

Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
9 сентября 2021 г. 19:21
Ты - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
ФотоТы - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
9 сентября 2021 г. 18:11
Мастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
ФотоМастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
8 сентября 2021 г. 18:24
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
8 сентября 2021 г. 16:13
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект О репродуктивном здоровье
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект "О репродуктивном здоровье"
8 сентября 2021 г. 12:11
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
8 сентября 2021 г. 11:42
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
8 сентября 2021 г. 10:57
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
6 сентября 2021 г. 09:33
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
4 сентября 2021 г. 12:51
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
3 сентября 2021 г. 15:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi