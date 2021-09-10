В Киеве награждена сыгравшая в азербайджанском фильме актриса

В Киеве состоялась церемония вручения награды народной артистке Украины Раисе Недашковской, создавшей образ Мехрибан в азербайджанском фильме "Телефонистка".

В Киеве состоялась церемония вручения награды народной артистке Украины Раисе Недашковской, создавшей образ Мехрибан в азербайджанском фильме "Телефонистка".

Как передает восточноевропейское бюро Report, Раиса Недашковская удостоена премии "Киевская Пектораль" за заслуги в развитии театрального творчества.

До начала церемонии награждения актеры нескольких киевских театров представили небольшие сценки. Далее Р. Недашковская в своем выступлении выразила признательность за оказанное ей доверие. Рассказывая о своей карьере, актриса отметила, что счастлива тем, что выбрала кино и театр. В своем выступлении она рассказала о фильмах, в которых снималась, поделившись приятными воспоминаниями о фильме "Телефонистка".