В Казани пройдет международный фестиваль тюркского кино

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ С 21 по 25 марта 2018 года в Казани впервые состоится Фестиваль тюркского кино.

Как передает Report, в кинофоруме примут участие представители Азербайджана, Казахстана, Киргизии, России, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

Идея организации фестиваля возникла в прошлом году на первом заседании Ассоциации кино тюркского мира в Стамбуле. В состав руководства Ассоциации вошли известные деятели кино, в их числе азербайджанский кинорежиссер Октай Мир-Касым, кинопродюсер из Казахстана Канат Торебай, кинорежиссер, продюсер, основатель киргизской киностудии «Айтыш фильм», обладатель кинопремии «Ника» Садык Шер-Нияз, советский и туркменский кинорежиссёр, сценарист и кинооператор Ходжакули Нарлиев, турецкие кинорежиссеры и продюсеры Исмаил Гюнеш и Федайи Озтюрк, российский кинопродюсер, директор «ТатарКино» и Казанского международного фестиваля мусульманского кино Миляуша Айтуганова.

Задача ассоциации – демонстрировать достижения тюркского кинематографа зрителям тюркоязычных стран, а также создать рынок проката фильмов для данных государств и регионов, не зависимый от западной киноиндустрии. В этих целях и будет проведен Международный фестиваль тюркского кино.

Местом проведения первого кинофорума был выбран Татарстан. Решающим фактором стал имеющейся у республики многолетний опыт проведения Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Фестиваль задуман как передвижной: планируется, что форум тюркского кино ежегодно будет «переезжать» из страны в страну, таким образом, фильмы будут представлены как можно более широкой целевой аудитории.

В рамках Фестиваля тюркского кино участники фестиваля — кинематографисты разных стран — примут участие в праздновании Науруза. В рамках форума также состоится заседание исполнительного комитета Ассоциации кино тюркского мира.

На фестивале не будут присуждаться награды, его нынешняя задача - просветительская. Главной наградой, по признанию кинематографистов, станут полные залы на показах фильмов.

Татарстан на фестивале представит фильм Юрия Фетинга «Бибинур». Россию на фестивале также представят кинематографисты Башкортостана, Якутии, Хакасии и Чувашии.