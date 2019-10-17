В Италии откроется Римский кинофестиваль

Международный римский кинофестиваль, который в 14-й раз открывается в четверг в итальянской столице, стартует с премьеры картины "Сиротский Бруклин" (Motherless Brooklyn) американского актера Эдварда Нортона, который в этой работе выступил и режиссером, и автором сценария, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В ленте, погружающей в атмосферу середины ХХ века Нью-Йорка, также снялись Алек Болдуин, Уиллем Дефо и Брюс Уиллис. Нортон проведет в рамках фестиваля творческую встречу с публикой. Гостями смотра станут также такие звезды мирового кино, как французская актриса Фанни Ардан, американский режиссер Итан Коэн, американские актеры Джон Траволта, а также Билл Мюррей, который будет удостоен почетной премии.

Всего в этом году в разных программах, включая специальные показы, представлены 33 художественных и документальных фильма. Среди них - последний фильм Мартина Скорсезе "Ирландец" (Irishman) с Робертом Де Ниро и Аль Пачино. Римский кинофестиваль - не конкурсный смотр, он призван познакомить публику с лучшими образцами современного мирового кинематографа. Именно поэтому единственного победителя выбирают зрители путем интерактивного голосования.