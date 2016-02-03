​В Гянджинском государственном кукольном театре прошла премьера спектакля "Приключения Пиноккио"

3 февраля, 2016 18:43

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Гянджинском государственном кукольном театре состоялась премьера спектакля "Приключения Пиноккио" по мотивам произведения итальянского писателя Карло Коллоди. Как сообщает Report, режиссер-постановщик спектакля - заслуженный артист Хидаят Аскеров, художник-постановщик - главный художник театра Антига Бадирова, художник - Сара Мамедова. Роль Пиноккио исполнил актер Эльмар Велиев, в роли Джепетто - Самед Ханахмедов. В постановке также задействованы заслуженный артист Нагеддин Мамедов, актрисы Наида Намазова, Егяна Мамедова, Нармин Шарифова. В спектакле создали синтез актеров и кукол. Здесь были использованы световые эффекты и музыка. Повторный показ спектакля состоится 16 февраля.