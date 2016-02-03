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    ​В Гянджинском государственном кукольном театре прошла премьера спектакля "Приключения Пиноккио"

    В спектакле создали синтез актеров и кукол

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Гянджинском государственном кукольном театре состоялась премьера спектакля "Приключения Пиноккио" по мотивам произведения итальянского писателя Карло Коллоди.

    Как сообщает Report, режиссер-постановщик спектакля - заслуженный артист Хидаят Аскеров, художник-постановщик - главный художник театра Антига Бадирова, художник - Сара Мамедова.

    Роль Пиноккио исполнил актер Эльмар Велиев, в роли Джепетто - Самед Ханахмедов.

    В постановке также задействованы заслуженный артист Нагеддин Мамедов, актрисы Наида Намазова, Егяна Мамедова, Нармин Шарифова.

    В спектакле создали синтез актеров и кукол. Здесь были использованы световые эффекты и музыка.

    Повторный показ спектакля состоится 16 февраля.

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