В "CinemaPlus" прошёл предпремьерный показ фильма "Бегущий в лабиринте"

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум класса «CinemaPlus», расположенным в ТЦ “Gənclik Mall” прошел предпремьерный показ фантастического фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти». Как сообщает Report, данный фильм является заключительной частью полюбившийся многим зрителям популярной трилогии «Бегущий в лабиринте». Главным героям вновь придётся пройти через множество опасных испытаний.

Режиссёр фильма Уэс Болл. В главных ролях Кая Скоделарио, Дилан О’Брайен, Уолтон Гоггинс и Кэтрин МакНамара.

Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы выполнить последнюю и самую опасную миссию. Ради спасения своих друзей они должны проникнуть в легендарный Последний город, смертоносный лабиринт, контролируемый ПОРОКом. Каждый, кто выживет там, наконец-то получит ответы на все вопросы, которые мучили глейдеров с момента попадания в лабиринт.