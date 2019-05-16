В CinemaPlus Azərbaycan прошла встреча с литовским кинорежиссером

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus Azərbaycan прошло мероприятие, организованное Союзом кинематографистов Азербайджанской Республики и посольством Литвы в Азербайджане.

Как сообщает Report, на мероприятии прошла встреча с известным режиссером из Литвы Миндаугаса Сурвила.

Затем прошёл показ фильма "Древний лес".

Литовский биолог и документалист Миндаугас Сурвила потратил 12 лет на реализацию своего проекта.

Съемки фильма проходили в старейшем лесу Литвы. Поэтичный и нестандартный фильм предлагает зрителям отправиться в бесконечное путешествие в природу, начиная с лесных зарослей, пещер волков и гнезда черного аиста, затем погружаясь в глубину подводного леса и возвращаясь к людям, населяющим этот край. В фильме нет закадрового текста, только разнообразные, еле ощутимые звуки и волшебная атмосфера леса, попавшая в объектив камеры.