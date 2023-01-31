В Центре Гейдара Алиева состоится концерт-выставка "Опера и мода. Sultan Couture 20"

8 марта – в Международный женский день Центр Гейдара Алиева подготовил грандиозный и необычный подарок для жителей и гостей столицы.

8 марта – в Международный женский день Центр Гейдара Алиева подготовил грандиозный и необычный подарок для жителей и гостей столицы.

Как сообщает Report, в этот день посетителям будут представлены концертная программа и выставка "Опера и мода. Sultan Couture 20".

Опера и мода всегда были тесно переплетены. Оперные дивы выходили на сцену в самых красивых нарядах и украшениях. Оперные костюмы входили в моду или наоборот - мода постоянно проникает на оперную сцену. Зрители всегда с интересом наблюдали за совместными сценическими выступлениями модных домов с известными оперными постановками.

В концерте в Центре Гейдара Алиева, где объединились опера и мода, выступят известные оперные певицы – лауреат международных конкурсов Яна Меликаева (меццо-сопрано), солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Анастасия Черноволос (сопрано), солистка Санкт-Петербургского государственного академического Мариинского театра Юлия Сулейманова (сопрано), Екатерина Санникова (сопрано) и солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера" Эльнара Мамедова (сопрано).

Деятели искусств исполнят на сцене Центра Гейдара Алиева самые яркие и известные произведения композиторов Азербайджана и других стран, в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под руководством дирижера Мустафы Мехмандарова.

Еще одним отличительным моментом вечера станет выход на сцену оперных певцов в костюмах, созданных художником-модельером Орханом Султаном именно для бакинского концерта. Таким образом, во время концерта в зале Аудиториум будет представлена коллекция из 16 нарядов, принадлежащих бренду SULTAN COUTURE&Co, который отмечает свое 20-летие. Певцы, которые будут выходить на сцену во время вечера, также представят украшения бренда Bvlgari.

Таким образом, зрители станут свидетелями как красивых вокальных интерпретаций, богатого репертуара, так и коллекции известного ювелирного бренда с завораживающими взгляд сценическими костюмами.

В тот же день в Центре Гейдара Алиева будет представлена выставка, на которой будет предоставлена информация о первых певицах азербайджанской оперы. Отметим, что в азербайджанской опере, история которой началась в 1908 году, женщины-исполнительницы занимали особое место. Впервые на мусульманском Востоке женщины-исполнительницы вышли на театральную сцену именно в Азербайджане. На выставке будет представлена информация о первых женщинах-оперных исполнителях Фатме Мухтаровой, Шовкат Мамедовой, Гюльхар Гасановой, Соне Аслановой, Соне Мустафаевой, первой женщине-композиторе, написавшей первую оперу на Востоке - Шафиге Ахундовой. Также будут представлены фотографии женщин-исполнительниц азербайджанской оперы в сценических костюмах на самых известных спектаклях. Среди них будут фотографии из опер Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун", Муслима Магомаева "Наргиз", Ниязи "Хосров и Ширин", Афрасияба Бадалбейли "Девичья башня", Джузеппе Верди "Травиата", Рейнгольда Глиэра "Шахсенем", Жоржа Бизе "Кармен".

Посетители также получат возможность лицезреть два исторических костюма - костюм Хагигат Рзаевой в роли Лейли из оперы "Лейли и Меджнун" и костюм Назакят Мамедовой в роли Солмаз из оперы "Огненная невеста".

В еще одном разделе выставки будут представлены работы (одежда) Орхана Султана, созданные им на протяжении 20 лет.