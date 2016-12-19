В Бишкеке состоялся концерт, посвященный творчеству Рашида Бейбутова и Муслима Магомаева

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Бишкеке в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоялся гала-концерт, посвященный 100-летнему юбилею известного азербайджанского певца, народного артиста СССР Рашида Бейбутова и творчеству народного артиста СССР Муслима Магомаева.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Кыргызстане, вечер открыл гендиректор театра Болотбек Осмонов, который отметил, что гордится тем, что такое большое мероприятие по культуре в очередной раз проводится в руководимом им театре. Он заявил, что киргизский народ проявляет большое уважение и любовь к Рашиду Бейбутову и Муслиму Магомаеву.

После выступил посол Азербайджана в Кыргызстане Хидаят Оруджов, который выразил благодарность киргизскому народу за высокую оценку выдающимся деятелям искусства Азербайджана. Он подчеркнул важность постоянного проведения подобных мероприятий.