 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Бишкеке состоялся концерт, посвященный творчеству Рашида Бейбутова и Муслима Магомаева

    Посол Азербайджана в Кыргызстане Хидаят Оруджов подчеркнул важность постоянного проведения подобных мероприятий

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Бишкеке в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоялся гала-концерт, посвященный 100-летнему юбилею известного азербайджанского певца, народного артиста СССР Рашида Бейбутова и творчеству народного артиста СССР Муслима Магомаева. 

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Кыргызстане, вечер открыл гендиректор театра Болотбек Осмонов, который отметил, что гордится тем, что такое большое мероприятие по культуре в очередной раз проводится в руководимом им театре. Он заявил, что киргизский народ проявляет большое уважение и любовь к Рашиду Бейбутову и Муслиму Магомаеву. 

    После выступил посол Азербайджана в Кыргызстане Хидаят Оруджов, который выразил благодарность киргизскому народу за высокую оценку выдающимся деятелям искусства Азербайджана. Он подчеркнул важность постоянного проведения подобных мероприятий. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi