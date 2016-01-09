​В Баку состоялся предпремьерный показ восьмого фильма Тарантино

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинотеатр премиум класса "CinemaPlus" провел закрытый предпремьерный показ фильма "Омерзительная восьмерка" за 7 дней до мировой премьеры, режиссером которого является Квентин Тарантино, сообщает Report.

В кинотеатре царила атмосфера Дикого Запада, был организован фуршет. Запоминающейся частью мероприятия стала программа-постановка танца в ковбойском стиле. В этот вечер гостями были звезды шоу бизнеса, известные журналисты, блоггеры и предприниматели крупных организаций.

"Изменение названия и логотипа станет основой для развития и открытия новых кинотеатров не только на территории Баку, но и в регионах Азербайджана. А также поможет объединить все кинотеатры под один бренд", - отметил перед показом фильма генеральный директор "CinemaPlus" Заур Дарабзаде

"CinemaPlus" находится по адресу: проспект Азадлыг, 45, Торговый центр 28-mall, 5 этаж.

В прошлом месяце Азербайджанский кинотеатр премиум класса "28 Cinema" поменял своё название. Новое имя кинотеатра – "CinemaPlus".