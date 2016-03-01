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    В Баку состоялся концерт "Вечер джаза и мугама"

    На концерте принял участие французский музыкант Пьер Трегомен

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ 29 февраля в Центре современного искусства YARAT состоялся концерт "Вечер джаза и мугама" по случаю первого визита в Баку французского музыканта Пьера Трегомена. Как сообщает Report, на концерте, организованном посольством совместно с Французским институтом и центром современного искусства YARAT, приняли участие азербайджанские и французские музыканты.

    Они исполнили композиции мугама, традиционной музыки, а также джаза и современных произведений, музыкальные импровизации.

    Пьер Трегомен - французский джазовый  музыкант и исполнитель, который часто обращается к манере исполнения национальной музыки народов Востока. Он использует в своем творчестве в том числе и суфийскую музыку Пакистана и Ирана. 

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