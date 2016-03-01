В Баку состоялся концерт "Вечер джаза и мугама"

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ 29 февраля в Центре современного искусства YARAT состоялся концерт "Вечер джаза и мугама" по случаю первого визита в Баку французского музыканта Пьера Трегомена. Как сообщает Report, на концерте, организованном посольством совместно с Французским институтом и центром современного искусства YARAT, приняли участие азербайджанские и французские музыканты.

Они исполнили композиции мугама, традиционной музыки, а также джаза и современных произведений, музыкальные импровизации.

Пьер Трегомен - французский джазовый музыкант и исполнитель, который часто обращается к манере исполнения национальной музыки народов Востока. Он использует в своем творчестве в том числе и суфийскую музыку Пакистана и Ирана.