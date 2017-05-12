В Баку пройдут дни культуры ряда стран

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В рамках IV Игр исламской солидарности Национальное бюро пропаганды туризма организует в Деревне атлетов, медиа центре игр и сквере имени Сабира ряд культурных мероприятий.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Национального бюро пропаганды туризма.
В рамках Дней иранской культуры 13 мая с 10:00 можно будет ознакомиться с музейными экспонатами, ручными работами мастеров, национальной кухней этой страны. В 19:00 состоится концерт иранских исполнителей. Здесь ожидается участие посла Ирана в Азербайджане, других официальных лиц, а также спортсменов.
В рамках Исламиады в сквере имени Сабира также пройдут дни культуры Индонезии, Малайзии, Египта, Турции и других стран.
Ежедневно будут организовываться концерты с участием известных азербайджанских исполнителей.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости
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