В Баку еженедельно будут демонстрироваться фильмы о Великой Отечественной войне

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ), в рамках проекта "Кино для всех", начат показ документальных и художественных фильмов о Великой Отечественной войне. Как сообщает Report, 5 февраля первыми были показаны документальный фильм о маршале Клименте Ворошилове из исторической серии "Маршалы Победы" и художественный фильм "На войне как на войне" (киностудия "Ленфильм", 1968 год) о фронтовых буднях советских танкистов.

В просмотре фильма приняли участие ветераны, студенты, школьники, представители общественных организаций Азербайджана.

Демонстрация фильмов в РИКЦ будет проходить еженедельно по четвергам в течение всего года. В репертуар показа будут включены фильмы о войне, в том числе фильмы азербайджанских кинематографистов.