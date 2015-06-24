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    ​В Баку представят "Фикси-шоу"

    Билеты спектакля уже в продаже

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В канун нового года в Баку будет продемонстрирован любимый детьми сказочный и анимационный фильм "Fiksi-şou" ("Фикси-шоу").

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил Азербайджанский государственный русский драматический театр имени С.Вургуна.

    Шоу-спектакль состоится 26, 27 и 28 декабря на сцене Русского драматического театра.

    "Фикси-шоу" является театрализованным спектаклем с участием героев полюбившегося детям анимационного фильма. Организаторы обещают интересный спектакль.

    Билеты уже в продаже. 

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