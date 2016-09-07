В Баку отметили 90 лет со дня рождения Евгения Леонова

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре в Баку, в рамках проекта "Кино для всех", состоялся показ художественного фильма "Зигзаг удачи" (1970 год, "Мосфильм"). Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, показ приурочен к 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Евгения Леонова.

Перед показом студентка Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Кенуль Шахмаргызы представила поклонникам этого талантливого артиста рассказ о его творческой биографии.