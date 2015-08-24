В Астрахани состоится конкурс-фестиваль "Голоса золотой степи"

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В российском городе Астрахань состоится 5-й международный конкурс-фестиваль этномузыки "Голоса золотой степи".

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство культуры и туризма Азербайджана.

На фестивале, который пройдет с 14-го по 20-е сентября, творческие коллективы будут бороться в номинации "Народное исполнение соло", "Традиционная народная хореография", "Традиционное исполнение народного ансамбля". На мероприятии будут организованы выставки, мастер-классы и творческие встречи.

Отметим, что на мероприятии ожидается участие более 200 человек из Азербайджана, Казахстана и России.