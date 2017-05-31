В Академическом национальном драматическом театре будет показан спектакль "Чиполлино"

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В Академическом национальном драматическом театре в Международный день защиты детей - 1 июня для маленьких зрителей будет продемонстрирован известный спектакль "Чиполлино".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, представление подготовлено на основе знаменитого произведения "Чиполлино" итальянского писателя и журналиста Джанни Родари.

Режиссер спектакля, музыкальный оформитель и автор сценической редакции - Алиф Джахангирли, художник - заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров, хореограф - Лала Гаджиева, ассистент режиссёра - Нармин Гасанова. В спектакле использованы музыкальные произведения Дж.Россини. Состоялся предварительный просмотр спектакля и он был встречен с большим интересом с точки зрения сценического оформления, режиссерской работы, музыкального решения, прозвучали позитивные мнения о спектакле.

В спектакле выступают Хадиджа Новрузлу, заслуженные артисты Альвида Джафаров, Мирза Агабейли, Мазахир Джалилов, Рустам Рустамов, актеры Рашад Бахтияров, Джумшуд Зейналов, Дилара Назарова, заслуженные артисты Мехрибан Ханларова, Севиндж Алиева, актеры Рамин Шихалиев, Вусал Мустафаев, Зия Ага, Умман Будагов, Имран Гурбанов и Энвер Мамедов.

Отметим, что Джанни Родари с книгой "Приключения Чиполлино" завоевал мировую славу. На основе этого произведения в 1961 году был снят первый мультфильм, а в 1973 году - фильм-сказка "Чиполлино".