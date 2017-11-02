Увидел свет совместный альбом азербайджанского мастера-исполнителя мугама и французского мастера-исполнителя джаза

Париж. 2 ноября. REPORT.AZ/ Увидел свет совместный альбом “MUĞHAM SOULS” знаменитого мастера-исполнителя мугама Гочага Аскерова и французского мастера-исполнителя джаза Пьер де Трегомена. В этой связи в Париже пройдет концерт.

Как передает французское бюро Report, концерт состоится 26 ноября в церкви Сент-Жульен-ле-Повр при поддержке Ассоциации Друзей Азербайджана.

Музыкальный диск, вышедший в Италии, стал знаковым событием в музыкальном мире.

Создание альбома стало возможным благодаря синтезу успешного исполнения джазовой музыки и вобравшего в себя суфийские традиции мугама. Эти 2 музыкальных жанра связаны между собой лингвистическими и эмоциональными схожестями.

Гочаг Аскеров и Пьер де Трегомен большим мастерством смогли воплотить в жизнь удачный синтез мугама с исполненными в свободном, неканоническом стиле мелодичных произведений с оттенками западной мелодии.

Обоим мастерам музыки на кеманче аккомпанировали Эльнур Микайылов, на нагаре - Камран Каримов, на пианино - Васиф Гусейнзадэ.