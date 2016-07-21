Умер внесенный в Книгу рекордов Гиннесса старейший в мире театральный и киноактер

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Раду Белиган, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса как старейший в мире действующий профессиональный театральный актер, скончался в Румынии.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, актер умер в возрасте 97 лет в одной из больниц Бухареста (Румыния). Смерть наступила в результате сердечного приступа.

Белиган дебютировал в 1937 году в спектакле "Преступление и наказание". За время своей продолжительной карьеры он сыграл в 80 постановках и 30 фильмах, неоднократно появлялся на телевидении и радио. Еще три месяца назад актер продолжал работать.

В 2013 году Белиган попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший в мире действующий профессиональный театральный актер.