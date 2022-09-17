О нас

Умер создатель фильмов про Шерлока Холмса Игорь Масленников

Умер создатель фильмов про Шерлока Холмса Игорь Масленников Народный артист РСФСР, создатель серии фильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", режиссер Игорь Масленников умер на 91-м году жизни.
Искусство
17 сентября 2022 г. 19:06
Умер создатель фильмов про Шерлока Холмса Игорь Масленников

Народный артист РСФСР, создатель серии фильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", режиссер Игорь Масленников умер на 91-м году жизни.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в субботу в Союзе кинематографистов РФ.

"Игорь Масленников скончался, нам позвонила утром его дочь", - сказал собеседник агентства. По его словам, похоронами будет заниматься Союз кинематографистов Санкт-Петербурга, где жил режиссер.

Напомним, что Игорь Масленников - кинорежиссер, сценарист, лауреат Государственной премии РФ. Родился 26 октября 1931 года в Горьком (ныне Нижний Новгород). В 1954-м закончил факультет журналистики ЛГУ (ныне СПбГУ). Кино стал снимать в конце 1960-х. Среди самых известных фильмов Масленникова - "Гонщики", "Ярославна, королева Франции", кинокартина "Зимняя вишня" и ее продолжения, ленты о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне и другие. В 2009 году вышел последний фильм Масленникова "Банкрот" по пьесе Александра Островского "Свои люди - сочтемся".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
16 сентября 2022 г. 17:39
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
16 сентября 2022 г. 17:11
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
12 сентября 2022 г. 15:17
В Милли Меджлисе обсудят законопроект Об органическом производстве
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "Об органическом производстве"
12 сентября 2022 г. 11:36
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
9 сентября 2022 г. 19:22
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
9 сентября 2022 г. 16:54
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
9 сентября 2022 г. 13:00
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
9 сентября 2022 г. 12:30
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
9 сентября 2022 г. 12:00
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi