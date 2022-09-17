Умер создатель фильмов про Шерлока Холмса Игорь Масленников

Народный артист РСФСР, создатель серии фильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", режиссер Игорь Масленников умер на 91-м году жизни.

Народный артист РСФСР, создатель серии фильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", режиссер Игорь Масленников умер на 91-м году жизни.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в субботу в Союзе кинематографистов РФ.

"Игорь Масленников скончался, нам позвонила утром его дочь", - сказал собеседник агентства. По его словам, похоронами будет заниматься Союз кинематографистов Санкт-Петербурга, где жил режиссер.

Напомним, что Игорь Масленников - кинорежиссер, сценарист, лауреат Государственной премии РФ. Родился 26 октября 1931 года в Горьком (ныне Нижний Новгород). В 1954-м закончил факультет журналистики ЛГУ (ныне СПбГУ). Кино стал снимать в конце 1960-х. Среди самых известных фильмов Масленникова - "Гонщики", "Ярославна, королева Франции", кинокартина "Зимняя вишня" и ее продолжения, ленты о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне и другие. В 2009 году вышел последний фильм Масленникова "Банкрот" по пьесе Александра Островского "Свои люди - сочтемся".