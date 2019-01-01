Умер индийский актер Кадер Кхан

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Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Индийский киноактер Кадер Кхан умер в одной из клиник в Канаде в возрасте 81 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, актер умер накануне после тяжелой болезни.

Кадер Кхан был одним из самых популярных актеров Болливуда 1970-1990 годов. Он снялся в более 300 фильмах, кроме того работал как сценарист и автор диалогов для кинолент. Особенно актер прославился ролями злодеев, которые очень важны для болливудского кино, кроме того снимался в комедийных ролях.

Фильмы с его участием демонстрировались и в СССР. Советскому зрителю Кадер Кхан был известен по таким популярным лентам как "Абдула" (Abdullah, 1980), "Услышьте мой голос" (Meri Awaaz Suno, 1981), "Клянусь тебе, любовь моя" (Sanam Teri Kasam, 1982), "Самрат" (Samraat, 1982), "Жажда мести" (Khoon Bhari Maang, 1988) и другим.