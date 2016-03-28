Участники "Евровидения-2016" исполнят конкурсные песни в Москве

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Десять участников конкурса "Евровидение-2016" выступят в клубе "Известия Hall" в Москве в воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили организаторы концерта.

Конкурс "Евровидение" пройдет в 2016 году в Стокгольме после того, как в Вене в прошлом году победу на конкурсе одержал популярный в Швеции исполнитель Монс Сельмерлёв с песней "Герои", что стало второй победой страны за прошедшие на тот момент три года. В общей сложности заявки на участие в музыкальном конкурсе поступили в 2016 году из 43 стран.

В концерте Eurovision-2016 в рамках официального промо-тура примут участие конкурсанты из Белоруссии, Албании, Швейцарии, Македонии, Армении, Кипра, Испании, Мальты, Молдовы и Азербайджана.