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    Участники "Евровидения-2016" исполнят конкурсные песни в Москве

    Исполнители выступят в московском клубе Известия Hall

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Десять участников конкурса "Евровидение-2016" выступят в клубе "Известия Hall" в Москве в воскресенье.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили организаторы концерта.

    Конкурс "Евровидение" пройдет в 2016 году в Стокгольме после того, как в Вене в прошлом году победу на конкурсе одержал популярный в Швеции исполнитель Монс Сельмерлёв с песней "Герои", что стало второй победой страны за прошедшие на тот момент три года. В общей сложности заявки на участие в музыкальном конкурсе поступили в 2016 году из 43 стран.

    В концерте Eurovision-2016 в рамках официального промо-тура примут участие конкурсанты из Белоруссии, Албании, Швейцарии, Македонии, Армении, Кипра, Испании, Мальты, Молдовы и Азербайджана.

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