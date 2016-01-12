 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Творчество Таира Салахова будут представлено в Третьяковской галерее

    Экспозиция будет доступна посетителям галереи с 22 января

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Живопись одного из известнейших азербайджанских мастеров изобразительного искусства Таира Салахова будет представлена в московской Третьяковской галерее, сообщает Report со ссылкой на сайт "Культура Москвы".

    В экспозиции в инженерном корпусе Третьяковской галереи собраны произведения из фондов Русского музея, Национального музея искусств Азербайджана имени Рустама Мустафаева, Азербайджанской национальной картинной галереи, дома-музея Таира Салахова в Баку и частных коллекций.

    Экспозиция будет доступна посетителям галереи с 22 января.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi