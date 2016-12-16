Трамп хочет сделать Сильвестра Сталлоне ответственным за поддержку искусства в США

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Дональд Трамп выбрал Сильвестра Сталлоне для поста главы Национального фонда поддержки искусств (National Endowment for the Arts).

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

Ранее Сталлоне заявлял о своем восхищении Трампом и заинтересованности в политическом поприще.

Национальный фонд поддержки искусств – созданное в 1965 году агентство американского правительства, миссия которого заключается в поддержке и финансировании искусства (от музеев и оперы до фолк-музыки и дизайна), а также его популяризации.