Студенты Бакинской высшей школы нефти посетили ТЮЗ

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Педагоги и студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН) были приглашены в Театр юного зрителя (ТЮЗ) на спектакль "Ричард III" по мотивам произведения Уильяма Шекспира.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба театра.

Спектакль прошел с аншлагом.

Согласно достигнутой между руководством театра и БВШН договоренности, педагоги и студенты учебного заведения будут посещать театр раз в месяц.

Отметим, что постановка спектакля "Ричард III" принадлежит народной артистке, режиссеру Джаннат Салимовой.

В ролях - народный артист Агахан Салманлы, заслуженные артисты Шовги Гусейнов, Нофель Велиев, актеры Эльшан Чарханлы, Мехрибан Абдуллаева и пр.