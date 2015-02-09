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    Студенты Бакинской высшей школы нефти посетили ТЮЗ

    Их пригласили на спектакль Ричард III

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Педагоги и студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН) были приглашены в Театр юного зрителя (ТЮЗ) на спектакль "Ричард III" по мотивам произведения Уильяма Шекспира.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба театра.

    Спектакль прошел с аншлагом.

    Согласно достигнутой между руководством театра и БВШН договоренности, педагоги и студенты учебного заведения будут посещать театр раз в месяц.

    Отметим, что постановка спектакля "Ричард III" принадлежит народной артистке, режиссеру Джаннат Салимовой.

    В ролях - народный артист Агахан Салманлы, заслуженные артисты Шовги Гусейнов, Нофель Велиев, актеры Эльшан Чарханлы, Мехрибан Абдуллаева и пр.

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