Спектакль "Федра" показан зрителям Санкт-Петербурга

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Завершились гастроли Русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Санкт-Петербург.

Как сообщает Report, в последний день гастролей зрителям был показан спектакль "Федра" Жана Расина.

Режиссером-постановщиком спектакля является главный режиссер Русского драматического театра, народный артист Александр Шаровский.

Спектакль, который был показан на сцене Санкт-Петербургского государственного драматического театра на Васильевском, прошел с аншлагом.

После спектакля генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Эльшад Гуламов поделился впечатлениями о спектакле.