 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Спектакль "Федра" показан зрителям Санкт-Петербурга

    Завершились гастроли Русского драматического театра

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Завершились гастроли Русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Санкт-Петербург.

    Как сообщает Report, в последний день гастролей зрителям был показан спектакль "Федра"  Жана Расина. 

    Режиссером-постановщиком спектакля является главный режиссер Русского драматического театра, народный артист Александр Шаровский. 

    Спектакль, который был показан на сцене Санкт-Петербургского государственного драматического театра на Васильевском, прошел с аншлагом. 

    После спектакля генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Эльшад Гуламов поделился впечатлениями о спектакле.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi