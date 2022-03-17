О нас
Аудио новости

Состоялся концерт в память о Вагифе Мустафазаде

Состоялся концерт в память о Вагифе Мустафазаде Состоялся концерт по случаю 82-й годовщины со дня рождения видного азербайджанского пианиста и композитора, джазиста, заслуженного деятеля искусств Вагифа Мустафазаде.
Искусство
17 марта 2022 г. 17:10
Состоялся концерт в память о Вагифе Мустафазаде

Состоялся концерт по случаю 82-й годовщины со дня рождения видного азербайджанского пианиста и композитора, джазиста, заслуженного деятеля искусств Вагифа Мустафазаде.

Как сообщает Report, концерт был организован Университетом ADA совместно с благотворительным фондом имени Вагифа Мустафазаде.

На мероприятии на тему "Вагиф Мустафазаде и Уиллис Конновер" был рассмотрен творческий путь гениального композитора Вагифа Мустафазаде, рассказано о посвященных Вагифу Мустафазаде передачах "Время джаза" (радио "Голос Америки"), ведущим которых более 40 лет был Уиллис Конновер.

Также азербайджанскими музыкантами были исполнены джазовые композиции и композиции в стиле джаз-мугама, основоположником которого был В.Мустафазаде.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоVaqif Mustafazadənin xatirəsinə həsr edilən konsert keçirilib 

Другие новости из категории

Sotheby's и Christie's решили не проводить русские торги
Sotheby's и Christie's решили не проводить "русские торги"
16 марта 2022 г. 17:50
Шон Пенн заразился COVID-19
Шон Пенн заразился COVID-19
14 марта 2022 г. 06:37
Названы лауреаты премии BAFTA
Названы лауреаты премии BAFTA
14 марта 2022 г. 01:28
Украинского писателя номинировали на Нобелевскую премию по литературе
Украинского писателя номинировали на Нобелевскую премию по литературе
13 марта 2022 г. 23:18
Азербайджанский режиссер: Хотел бы завоевать Оскар и привезти его в Грузию
ФотоАзербайджанский режиссер: Хотел бы завоевать "Оскар" и привезти его в Грузию
8 марта 2022 г. 10:05
Как антироссийские санкции отразятся на деятельности азербайджанских кинотеатров?
Как антироссийские санкции отразятся на деятельности азербайджанских кинотеатров?
3 марта 2022 г. 17:57
Театр Ла Скала заменил дирижера Пиковой дамы Гергиева Тимуром Зангиевым
Театр "Ла Скала" заменил дирижера "Пиковой дамы" Гергиева Тимуром Зангиевым
2 марта 2022 г. 16:51
Жан-Клод Вам-Дамм поделился публикацией о войне в Украине
Жан-Клод Вам-Дамм поделился публикацией о войне в Украине
28 февраля 2022 г. 04:43
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева отправили венок на похороны Алибабы Мамедова
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева отправили венок на похороны Алибабы Мамедова
26 февраля 2022 г. 13:16
Умер народный артист Алибаба Мамедов
Умер народный артист Алибаба Мамедов
25 февраля 2022 г. 23:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi