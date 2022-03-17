Состоялся концерт в память о Вагифе Мустафазаде

Состоялся концерт по случаю 82-й годовщины со дня рождения видного азербайджанского пианиста и композитора, джазиста, заслуженного деятеля искусств Вагифа Мустафазаде.

Состоялся концерт по случаю 82-й годовщины со дня рождения видного азербайджанского пианиста и композитора, джазиста, заслуженного деятеля искусств Вагифа Мустафазаде.

Как сообщает Report, концерт был организован Университетом ADA совместно с благотворительным фондом имени Вагифа Мустафазаде.

На мероприятии на тему "Вагиф Мустафазаде и Уиллис Конновер" был рассмотрен творческий путь гениального композитора Вагифа Мустафазаде, рассказано о посвященных Вагифу Мустафазаде передачах "Время джаза" (радио "Голос Америки"), ведущим которых более 40 лет был Уиллис Конновер.

Также азербайджанскими музыкантами были исполнены джазовые композиции и композиции в стиле джаз-мугама, основоположником которого был В.Мустафазаде.