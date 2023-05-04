Состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

Во дворце имени Гейдара Алиева состоялся юбилейный концерт "Личность, создавшая историю", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Во дворце имени Гейдара Алиева состоялся юбилейный концерт "Личность, создавшая историю", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в организованном министерством науки и образования концентре приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Бахтияр Алиев, представители госструктур, учащиеся и преподаватели различных учебных заведений.

Концерт начался с Государственного гимна в исполнении детского симфонического оркестра средней специальной музшколы имени Бюльбюля.

В программу концерта вошли выступления воспитанников детско-юношеских центров развития.