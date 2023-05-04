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Состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

Состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева Во дворце имени Гейдара Алиева состоялся юбилейный концерт "Личность, создавшая историю", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Искусство
4 мая 2023 г. 19:10
Состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

Во дворце имени Гейдара Алиева состоялся юбилейный концерт "Личность, создавшая историю", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в организованном министерством науки и образования концентре приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Бахтияр Алиев, представители госструктур, учащиеся и преподаватели различных учебных заведений.

Концерт начался с Государственного гимна в исполнении детского симфонического оркестра средней специальной музшколы имени Бюльбюля.

В программу концерта вошли выступления воспитанников детско-юношеских центров развития.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan konsert keçirilib

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