Скончался режиссер фильмов ужасов "Крик" и "Кошмар на улице Вязов"

Баку. 31 Августа. REPORT.AZ/ Известный американский режиссер Уэс Крэйвен скончался в возрасте 76 лет в Лос-Анджелесе в воскресенье.

Как передает Report, смерть наступила в результате тяжелой болезни - рака мозга.

Крэйвен является одним из классиков жанра фильмов ужасов. Он получил известность в 1972 году с выходом своего дебютного фильма "Последний дом слева" (The last House on the Left, 1972). Всемирную славу ему принес фильм "Кошмар на улице Вязов" (A Nightmare on Elm Street, 1984). За свою кинокарьеру Крэйвен снял около 30 фильмов, в том числе все части "Крика" и культовый "У холмов есть глаза".