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    Скончался народный артист России Роман Карцев

    Дата и время похорон пока не определены

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Народный артист России Роман Карцев в возрасте 79 лет скончался сегодня утром в Москве.

    Как передает Report, об этом сообщила ТАСС внучка артиста Вероника Евстигнеева.

    Отмечается, что на протяжении последних трех месяцев артист находился в больнице. Точная причина смерти пока неизвестна.

    Наибольшую популярность артисту принесли роли в таких фильмах как "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита".

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