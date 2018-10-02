Скончался народный артист России Роман Карцев

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Народный артист России Роман Карцев в возрасте 79 лет скончался сегодня утром в Москве.

Как передает Report, об этом сообщила ТАСС внучка артиста Вероника Евстигнеева.

Отмечается, что на протяжении последних трех месяцев артист находился в больнице. Точная причина смерти пока неизвестна.

Наибольшую популярность артисту принесли роли в таких фильмах как "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита".