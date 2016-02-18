Скончался известный польский кинорежиссер

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Скончался известный польский режиссер Анджей Жулавский.

Как сообщает Report, кинорежиссер умер на 76-м году жизни после тяжелой болезни.

Жулавский начинал свой путь в кинематографе ассистентом знаменитого Анджея Вайды. В 1971 году снял первый самостоятельный фильм "Третья сторона ночи", посвященный событиям Второй мировой войны. Широкую известность принесла ему другая лента, созданная в Польше, - "Дьявол", которая была запрещена там цензурой и вышла только в 1988 году. Жулавский эмигрировал во Францию, где продолжилась его блистательная творческая карьера. В его фильмах снимались Роми Шнайдер, Изабель Аджани, Клаус Кински и другие известные мастера.

В августе 2015 года Жулавский был признан лучшим режиссером на 68-м кинофестивале в Локарно.