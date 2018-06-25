Скончался известный азербайджанский музыкант

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Известный азербайджанский музыкант и общественного деятель, который боролся за обеспечение национальных прав азербайджанских тюрков Южного Азербайджана Гасан Демирчи (Гасан Азербайджан) 24 июня скончался в больнице "Алинасаб" в Тебризе.

Как сообщает Report, он находился в состоянии комы в течение месяца.

25 июня Г.Демирчи будет похоронен в Тебризе.

Отметим, что Гасан Демирчи родился в 1941 году в Тебризе. Как поэт, писатель и музыкант всю свою жизнь он посвятил Родине - Азербайджану, ее музыке и общественно-политическим вопросам. Азербайджанские тюрки за эти заслуги дали ему прозвище "Гасан Азербайджан".

Г.Демирчи был одним из самых известных деятелей классической музыки и мугама Южного Азербайджана.

Г.Демирчи является автором нескольких книг об азербайджанском мугаме, в том числе книги "Мугам: для обучающихся".