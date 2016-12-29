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    Скончался автор песни "Мужчина и женщина" Пьер Бару - ВИДЕО

    Смерть французского актера и композитора наступила в результате инфаркта

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Французский актер и композитор Пьер Бару скончался сегодня на 83 году жизни в Париже.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на заявление супруги Бару.

    По его данным, смерть композитора наступила в результате инфаркта.

    Известность Пьер Бару обрел после того, как сыграл в фильме Клода Лелуша "Мужчина и женщина" (1966), для которого написал одноименную песню. Фильм стал лауреатом Гран-при Каннского кинофестиваля и двух премий "Оскар".

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