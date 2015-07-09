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    ​Шекинский театр включит в репертуар спектакль "Дон Кихот"

    Постановка будет готова к концу 2015 года

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ В новом сезоне Шекинский государственный драматический театр имени Сабита Рахмана включит в репертуар спектакль "Дон Кихот", поставленный М.Булгаковым по роману Мигеля де Сервантеса "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский".

    Об этом в заявлении Report отметил главный режиссер театра Мирбала Салимли.

    По его словам, спектакль будет готов до конца 2015 года.

    Постановкой спектакля займется М.Салимли.

    В спектакле будут задействованы ведущие актеры Шекинского государственного драматического театра.

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