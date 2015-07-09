​Шекинский театр включит в репертуар спектакль "Дон Кихот"

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ В новом сезоне Шекинский государственный драматический театр имени Сабита Рахмана включит в репертуар спектакль "Дон Кихот", поставленный М.Булгаковым по роману Мигеля де Сервантеса "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский".

Об этом в заявлении Report отметил главный режиссер театра Мирбала Салимли.

По его словам, спектакль будет готов до конца 2015 года.

Постановкой спектакля займется М.Салимли.

В спектакле будут задействованы ведущие актеры Шекинского государственного драматического театра.