Работа азербайджанского модельера представлена на Каннском кинофестивале

Работа азербайджанского модельера представлена на кинофестивале

27 мая, 2019 16:15

https://report.az/storage/news/24f65292c7ad7e7c0569ee514673a112/a60eb48f-f895-44b7-b8c5-8d518c80ddab_292.jpg Работа азербайджанского модельера представлена на Каннском кинофестивале. Как сообщает французское бюро Report, подготовленное Гюнель Рустамовой платье было продемонстрировано на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля всемирно известной моделью, актрисой, бывшим атлетом Катринель Марлон-Менгия (Catrinel Marlon-Menghia). Подготовленное создателем лондонского дома моды Gyunel Couture Гюнель Рустамовой платье вызвало большой интерес. Платье, созданное под вдохновением сказки Андерсена, вошло в коллекцию автора весна-лето 2018.