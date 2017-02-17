Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В кинотеатре CinemaPlus Azerbaijan прошла презентация короткометражного фильма "Вторая пуля" ("İkinci güllə").

Как сообщает Report, фильм снят по сценарию победителя учрежденного Союзом кинематографистов конкурса "Yeni nəfəs 1" Натика Расулова.

По словам присутствующего на мероприятии заслуженного деятеля искусств Натика Расулзаде, данный конкурс является незаменимым средством в выявлении новой талантливой молодежи: "Конкурс "Yeni Nəfəs" выявляет молодых сценаристов, режиссеров, кинематографов. Лучшие сценарии конкурса опубликованы в виде сборника".

Фильм повествует о том, как традиция одного села превратилась в трагедию недавно поженившейся пары.

Презентация картины производства киностудии "Нариманфильм" прошла при организационной поддержке Союза кинематографистов Азербайджанской Республики и азербайджанских кинотеатров.